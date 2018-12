Courtney Love está a vender algumas peças de vestuário para caridade, com o dinheiro a reverter para a "Stand for Courage", organização não lucrativa anti-bullying, e confessou, em entrevista ao jornal Guardian: "falo com a minha roupa. Digo-lhe: 'queres ir embora por uns tempos? Wendy, volta!'".

A artista norte-americana, que se tornou conhecida como vocalista das Hole e por ter sido mulher de Kurt Cobain, diz ainda: "a forma como dou asas à minha loucura nos dias que correm passa por perguntar às minhas peças de roupa como estão" e explica que aquelas peças que estão prontas para ir embora lhe respondem "já não gostamos de ti, mãezinha".

Na conversa citada no artigo do Guardian, Love fala sobre a relação que criou ao longo dos anos com criadores de moda como Gianni Versace, Karl Lagerfeld ou Michael Kors, sendo que grande parte da roupa que está a vender no site Heroine.com é de marcas de luxo e foi usada por si na última década.