O guitarrista Dave Navarro, dos Jane's Addiction, criticou o programa de televisão norte-americano "Murder in the Family" após um dos últimos episódios se ter focado na morte da sua mãe, às mãos do ex-namorado, em 1981.

Segundo Navarro, o episódio em questão contém "factos imprecisos" e "menospreza o efeito que um programa desta natureza possa ter nas famílias [das vítimas]".

"Percebo que o crime gere dinheiro, e até sou fã de programas como este. Mas, quando perseguem o dólar em vez de pensarem nos sentimentos dos entes queridos, tenho que dizer algo", continuou.

Navarro já havia anteriormente falado sobre este caso num documentário de 2015, "#MourningSon", e diz que esta "é uma oportunidade para defender as outras famílias, que não podem escolher não ter as suas histórias difundidas a milhões de pessoas, sem o seu consentimento".