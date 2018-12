Estreou-se em 2011 com o álbum “The Cherry on My Cake” e desde então tem vindo a trilhar um caminho ascendente, brindando os fãs com música cada vez mais difícil de enfiar em qualquer género. Luísa Sobral começou por cantar maioritariamente em inglês canções que colocavam a tónica na sua formação jazz. De regresso agora, após três outros álbuns, entre os quais um dedicado aos mais pequenos, a cantora reapresenta-se com “Rosa”, em português e num registo diferente. “Tinha vontade de fazer algo mais despido, mais direto, onde a palavra é o mais importante”, confessa em entrevista à BLITZ.

Composto durante a sua segunda gravidez, “Rosa” inclui um dueto com o irmão, Salvador Sobral, ao lado de quem venceu o Festival da Eurovisão no ano passado, e foi produzido por Raül Refree, que tem no currículo álbuns de Sílvia Pérez Cruz, Rosalía ou La Mala Rodríguez e a ajudou a experimentar “outras coisas”. Numa conversa que partiu das canções do novo álbum, a artista falou sobre as expectativas que recaíram sobre si depois da vitória na Eurovisão, aquilo que aprendeu com o irmão e a forma como lida com o facto de a sua carreira a ter transformado numa figura pública.

Já tinha a ‘Inês’, o ‘Xico’, ‘A Ana’ e o ‘João’, entre outros, agora junta-lhes a ‘Nádia’, o ‘Benjamim’, a ‘Maria do Mar’ e, claro, a “Rosa”. As personagens das suas canções são sempre demasiado reais para não terem nome?

Não, acho é que o nome, para mim, funciona muito bem como ponto de partida. Um nome, normalmente, é uma parte da identidade das pessoas, não é? A partir do momento em que sabemos o nome, aquela pessoa ganha uma identidade. A ‘Nádia’ começou porque fui pesquisar nomes árabes que pudessem funcionar também em português. Achei maravilhoso porque dava para fazer jogo de palavras com “nada”, com “nadar”, várias coisas… Mas é isso: normalmente, o nome é um bom ponto de partida para mim.

Sei que escreveu este disco durante a sua segunda gravidez. Em que momento decidiu que, tal como a sua filha, este grupo de canções se chamaria “Rosa”?

Ela foi condicionando tanto o disco que, no fim, pensei “só pode ter o nome dela”. O que aconteceu foi que fui compondo as canções enquanto estava grávida e fiquei super rouca durante um tempo, por causa da gravidez também, e isso condicionou muito a minha maneira de escrever. Encontrei outro espaço na voz, na tessitura, onde me sentia mais confortável. Depois de ela nascer, fui para estúdio e ela esteve muito tempo lá comigo, também. Condicionou tanto o processo que só fazia sentido que o disco se chamasse “Rosa”. Mas só no fim percebi o quanto ela tinha tido impacto… Durante a gravidez acontece uma coisa chamada edema das cordas vocais, ou algo assim, e isso faz com que as cordas vocais fiquem tão duras que batem uma na outra e criam nódulos com facilidade. Foi isso que me aconteceu.

É algo que se sente de forma mais clara em ‘Maria do Mar’. Descobriu, devido a essa situação, coisas que nunca tinha ouvido na sua voz?

Sim! Foi super interessante. No início, fiquei furiosa com ela por estar a provocar-me aquilo. “Estás a roubar a minha voz… Ao menos que sejas cantora, no fim disto”. Obviamente que estava feliz de ela estar cá dentro, ainda nem sabia se era rapaz ou rapariga, mas tirar-me a voz foi muito complicado para mim. Acordar de manhã e não conseguir cantar… E quando ela nasceu continuei igual, então não podia cantar para ela. Aí é que percebi o quão isto é importante para mim, o quão importante é exprimir-me desta forma. Não conseguir cantar para os meus filhos foi uma frustração enorme. Acordava todos os dias de manhã a ver se a voz tinha voltado, porque não tinha percebido ainda que tinha nódulos. Uma das canções do disco, ‘Não Sei Ser’, é sobre a minha voz, sobre não saber ser sem ela. Fiquei um bocadinho angustiada, mas depois descobri outros caminhos e, no fim, percebi que, como tudo na vida, aconteceu por uma razão. Fez-me explorar outras coisas, que agora quero continuar a explorar, e fez-me chegar a um disco com o qual estou super feliz.

Mas a voz voltou ao que era antes?

Não. Ainda não. Estou a fazer terapia. Mas descobri um sítio onde gosto de cantar que não é o mesmo de antes e, então, vou ter de aprender a cantar nele também. É como um atleta que se lesiona: estou a fazer fisioterapia.

Quando falamos de rosas falamos da beleza da flor mas muitas vezes esquecemo-nos dos espinhos. Estas canções abraçam, também, o lado mais espinhoso das experiências que estiveram na sua origem?

Sim, porque não são todos assuntos felizes. Há amores não correspondidos, o caso da refugiada, que pode acabar bem ou não mas é uma viagem muito dolorosa… ou seja, tem os dois lados. Acho que todas as canções têm em si os dois lados, de qualquer maneira. Não há canções espinho e canções rosa.

Costuma ver o lado negro e o lado bom quando se depara com uma situação difícil na vida?

Normalmente sim. Acho sempre que as coisas que nos acontecem, acontecem por uma razão e que a mudança trará algo de bom. Tento sempre pensar dessa forma. E como tem sido sempre assim na minha vida, continuo a acreditar nisso.

O que a fez querer trabalhar com o produtor espanhol Raül Refree?

Os discos de que mais gosto da Sílvia Pérez Cruz foram produzidos por ele. Há um ano fui ver um concerto super emocionante dela no CCB, dos meus preferidos de sempre, e fiquei com vontade de fazer algo mais despido. Era só ela com um quarteto de cordas e fiquei logo com vontade de fazer algo mais direto, onde a palavra é o mais importante. Desde o início da minha carreira que fazia música com a mesma formação de piano, bateria, contrabaixo e guitarra e queria experimentar outras coisas. Com esse concerto ainda fiquei com isso mais em mente. Depois, fui a Madrid dar um concerto para o festival da Universal e era suposto fazer um workshop de produção com o Raül. Ele ia produzir uma canção minha em direto, para as pessoas verem como ele produz, e eu fiquei super entusiasmada… mas acabou por ser cancelado. Fiquei muito triste, mas guardei o email dele. Já lhe tinha enviado a canção, tínhamos falado um bocadinho, e pensei “é este produtor que quero, porque sabe dar destaque à voz, à palavra, e trabalhar muito bem com o silêncio”. Então, enviei-lhe umas coisas, ele disse que sim, e encontrámo-nos algumas vezes. Fomo-nos encontrando em Portugal e Barcelona para tocar, para criarmos o que sempre achei que era o mais importante: uma simbiose, uma ligação muito forte. Isso era a base e o coração do disco.

Quando percebeu que a canção ‘Só Um Beijo’ era indicada para cantar em dueto com o seu irmão? Foi escrita com a voz dele em mente?

Tinha que ser um dueto, não fazia muito sentido cantá-la sozinha, porque são duas pessoas a cantar ao mesmo tempo. No início pensei até noutra pessoa, porque foi pouco tempo depois do festival e as pessoas estavam sempre à espera que fizéssemos coisas juntos. Houve quem dissesse coisas muito más, do género de acharem que me aproveitei do sucesso dele. Em vez de não querer saber, porque não era verdade, aquilo magoou-me imenso e acabou por ter algum impacto nas minhas decisões… mas felizmente não até ao fim. Ou seja, nessa altura pensei “não vou fazer com ele, porque não quero que pensem que estou a fazer de propósito”. Depois, conversei com a minha família sobre o assunto e eles disseram “mas se isso para ti não é verdade, por que razão não escolhes o teu irmão se achas que é a pessoa certa para a canção?”. E eu pensei “nunca na vida fiz alguma coisa pelo que os outros pensavam, porque é que vou fazer agora? Só lhes vou dar razão”. E, pronto, lá disse ao meu irmão para ele cantar a canção comigo. Ficou perfeito assim.

Geralmente, os irmãos mais velhos são grandes pilares na vida dos mais novos. Virando a questão ao contrário: o que aprendeu com o Salvador, que é mais novo?

Ui… Tantas coisas… Ele diz-me muito isso e eu raramente lho digo a ele… Mas muito. Por exemplo, desde que, há uns anos, começou a fazer concertos… Ele tem uma grande liberdade em palco e explora isso como se ninguém estivesse ali. Se estivesse a tocar só com os músicos dele, fazia tudo da mesma maneira. Vive a música porque a está a viver e não porque alguém está a ouvir. Tem essa entrega e essa liberdade em cima do palco, vai explorando imenso a voz. Nada é muito pensado, deixa-se ir completamente. Aprendi isso com ele e tento fazê-lo cada vez mais. Não sou igual, mas vou tentando deixar-me ir um bocadinho mais. Vou deixando mais espaço para o improviso e aquilo que estou a sentir no momento, para não ser tudo sempre igual. E ele ensinou-me muito isso.

Há muito amor, muitos tipos diferentes de amor, nestas canções. É importante escrever e cantar sobre um sentimento tão nobre num momento em que sentimentos negativos parecem ganhar importância?

Acho que não sei não cantar sobre o amor. Canto sobre o amor em diferentes formas. Pode ser o amor pelos filhos, mesmo a ‘Nádia’, a refugiada, vai procurar uma vida melhor por amor aos filhos. Acaba por haver amor em tudo nos meus discos. Ainda agora escrevi uma canção para a Susana Travassos, também, sobre a violência doméstica… E a verdade é que é um tipo de amor. A pessoa fica com aquela pessoa porque acha que a ama. Tudo o que escrevo acaba por ser sobre o amor. Acho que não sei escrever sobre outra coisa.

E escrever para outras pessoas vai-se tornando cada vez mais fácil?

É bastante fácil para mim… Quer dizer, a pessoa tem de me inspirar. Já me pediram para escrever para umas pessoas e não consegui porque não me inspiram muito, mas quando é uma pessoa que me inspira é muito fácil. A voz da pessoa entra em mim e consigo logo escrever uma canção. E adoro ouvir as pessoas a cantarem as minhas letras. De repente, parece que aquela pessoa se sente como eu. O disco do [António] Zambujo tem uma canção minha e adoro ouvi-lo a cantar. Como a Mayra Andrade, que também vai lançar uma canção minha. É uma das minhas cantoras preferidas, portanto é um privilégio enorme ter os meus cantores preferidos a cantarem as minhas palavras.

Sente que à medida que se vai afastando de território jazz mais puro, descobre Luísas diferentes?

O que sinto é que em todos os discos descubro coisas diferentes, porque também vou ouvindo coisas diferentes. Tem muito a ver com aquilo a que sou exposta e àquilo a que me exponho. Tenho ouvido menos jazz, agora, e muito mais cantautores, então, naturalmente, vou para esse caminho. E, sim, vou descobrindo coisas minhas diferentes, mas tenho de me expor a coisas diferentes para depois conhecer lados diferentes meus. Tenho feito isso em todos os discos. No anterior estava a ouvir muito Tom Waits, Bob Dylan, então acabei por ir um bocadinho por aquele caminho. Neste, deixei de ouvir tanto essas coisas e comecei a ouvir muito mais música portuguesa, também, e mais cantautores… Acabei por explorar mais esse lado. Ou seja, acho que tem tudo a ver com aquilo que ouço e leio na altura.

A experiência no Festival da Canção e Eurovisão destes dois anos mudou-a enquanto artista? Alterou alguma coisa no rumo da sua carreira?

Em mim, não vejo nada de diferente. Na forma como as outras pessoas me veem, sim. E, se calhar, isso também mudou algo em mim. Se calhar também me dá mais confiança. Sei que conquistei um espaço que não tinha completamente. Aos olhos de outros artistas e da imprensa, conquistei um bocadinho mais de um espaço que não estava completamente cimentado. E não sou nada ressabiada em relação a isso, tipo “antes ninguém reparava em mim”. Nada. Muitas vezes as pessoas não têm acesso às coisas. Depois, também tive os tais convites para escrever para outras pessoas, que é uma das coisas que mais gosto de fazer. Ou seja, foi ótimo. E claro que é bom que artistas mais velhos, que não olhavam para mim como compositora, me tenham começado a dar esse valor. Acho que esse reconhecimento, se calhar, foi o que o festival me trouxe. E sabe sempre bem.

E lidar com as expectativas, depois?

Se fosse tentar fazer a música que acho que as pessoas estão à espera de ouvir, não tinha feito nenhum dos meus discos. Comecei a fazer música em Portugal em inglês e uma coisa meio jazzística, ou seja, parecia que estava condenada desde o início. Nunca iria fazer aquilo pensando no sucesso, porque era algo que parecia que não ia ter muito sucesso. E, na verdade, correu bem. É um bocado como a Eurovisão: nós nunca fizemos aquela canção a achar que ia a lado algum. Acho que quando as coisas são feitas com um propósito assim raramente funcionam. O que funciona, normalmente, são coisas feitas porque a pessoa tem vontade. Isso, depois, chega aos outros. Foi uma das lições que também aprendi com a Eurovisão: não temos que assumir que o público quer certas coisa. “Perdoai-os senhor, eles não sabem o que querem”. Nem sempre o público sabe o que quer e nós, às vezes, damos as coisas às pessoas a achar que é o que elas querem e não… Isso aconteceu-me, também, quando fui fazer uma tournée no continente africano. Íamos a alguns países onde os Embaixadores levavam muitas vezes o Tony Carreira e artistas de massas, de emigrantes, e diziam-nos “queremos fazer um trabalho um bocadinho diferente agora, dar-lhes a conhecer pessoas que eles não sabem que existem”. Porque é que dizemos que os emigrantes gostam de Tony Carreira? Se calhar nunca lhes dão outras coisas para ouvir. Porque é que temos de dizer logo que as pessoas são de certa forma? As pessoas têm que ouvir para decidir se gostam ou não. E isso aprendi muito com o Festival. Aquela canção não era uma canção normal de enviar para lá e as pessoas que veem aquele tipo de programa, que é fogo-de-artifício e loucura, sentiram-na. Há espaço para as coisas que são verdadeiras e não temos logo que achar que ninguém vai perceber. Não temos que ter essa prepotência de achar “ninguém vai perceber a minha música. As pessoas são burras”. Não são. Elas sentem as coisas. Nós temos é que mostrar. Tem de chegar até às pessoas. E esse é um bocado o trabalho da imprensa, também, para nós não dizermos que elas só querem coisas más.

O discurso do Salvador, depois de vencer a Eurovisão, sobre o fogo-de-artifício… A música pode ser fogo-de-artifício, pode ser o que cada um quiser. A diversidade é importante.

Como é óbvio.

A forma como aquilo lhe saiu pode ter sido mal interpretada.

E houve pessoas que adoraram… O problema, ali, era não haver essa diversidade. Tem de haver. Um mundo onde só houvesse música de que eu gosto nem sequer era bom. Tem de haver isso. As pessoas são diferentes, gostam de coisas diferentes e têm direito a sentir-se felizes a ouvir coisas diferentes. Faltava ali, se calhar, o estilo de música que nós ouvimos mais. Então, isso também não é diversidade. Mas percebo perfeitamente isso do fogo-de-artifício. Percebo o que ele quis dizer, no sentido de “as pessoas continuam a sentir isto”. Porque a indústria dá a entender que as pessoas já não gostam de música simples, direita ao coração, sem grandes fogos-de-artifício, de artifícios. E não é verdade. Acho que foi isso que ele quis dizer, que continua a haver espaço para música assim.

O equilíbrio entre o facto de a sua carreira a ter tornado uma figura pública e a preservação sua intimidade torna-se cada vez mais difícil de encontrar?

Não. Eu digo sempre: as pessoas só entram em nossa casa se abrirmos a porta. Eu não abro a porta. Abro a porta para a minha música, que já é um lado emocional super forte, mas é o que quero que as pessoas saibam. Não preciso de expor a minha vida, a minha família. Eles nem sequer pediram isso, nem os miúdos têm ainda capacidade de dizer se querem isso ou não. Eles têm a vida deles, quem escolheu ser cantora, e, consequentemente, figura pública, fui eu. Eles não têm nada a ver com isso nem têm de ser expostos. Nasceu o meu segundo filho e voltaram a dizer “continua a ser de pai desconhecido”. É o meu segundo filho de um pai desconhecido. Ao menos é o mesmo pai desconhecido. Achei imensa graça a isso. Mas quero que ele continue a ser o pai desconhecido. Não tem de se mostrar, não tem de ser o marido da Luísa Sobral, tem a identidade dele. E expor as crianças também me faz um bocadinho de confusão. Sempre fez. Não critico quem faz, mas não quero expor os meus filhos. Não gosto disso.

E isso até é fácil de fazer em Portugal…

Sim, não tenho ninguém atrás de mim a tirar fotografias. Quer dizer… Por acaso aconteceu no último dia [da gravidez], quando estava cheia de contrações. Fui passear para o Guincho e apareci numa foto tipo paparazzi com este ar e a legenda “Luísa a acariciar a barriga”. E eu: “é uma contração”. Horrível, com a única roupa que me cabia no momento. Nunca tinha tido essa experiência, de alguém a tirar-me fotografias. Que vergonha. Acho que, em Portugal, quem se expõe é porque quer. Eu não gosto, nunca gostei. No outro dia perguntaram-me se não tinha menos seguidores por não expor essa parte… mas essas pessoas também não são as que quero que me sigam. Quero que as pessoas me sigam pela minha música, não porque mostro o meu filho a comer a primeira papa. Para mim, isso não faz muito sentido. No outro dia, uma senhora veio ter comigo no jardim e disse “ah, é o seu filho. Tenho-o visto a crescer nas redes sociais” e eu “ah, então não sou eu… Enganou-se na cantora”.