O Spotify divulgou as suas listas de fim de ano, que mostram quais os artistas que o mundo mais ouviu através da plataforma de streaming.

A estrela maior entre as estrelas é o rapper canadiano Drake, que amealhou mais 8,2 mil milhões de streams ao longo do ano, tendo editado um novo álbum, "Scorpion", em junho - que também foi o mais escutado na plataforma. O artista mais ouvido de 2017, Ed Sheeran, ficou-se desta feita pelo 5º lugar.

É também de Drake a canção mais ouvida no Spotify em 2018, 'God's Plan', com 'In My Feelings' a ocupar a 5ª posição. No top feminino, o destaque vai para Ariana Grande, com mais de 3 mil milhões de streams, e no que diz respeito às bandas os grandes vencedores foram os Imagine Dragons, seguidos pelos sul-coreanos BTS.

Veja aqui as listas:

Artistas mais ouvidos

1. Drake

2. Post Malone

3. XXXTENTACION

4. J Balvin

5. Ed Sheeran

Artistas femininas mais ouvidas

1. Ariana Grande

2. Dua Lipa

3. Cardi B

4. Taylor Swift

5. Camila Cabello

Canções mais ouvidas

1. 'God’s Plan' – Drake

2. 'SAD!' – XXXTENTACION

3. 'rockstar (feat. 21 Savage)' – Post Malone

4. 'Psycho (feat. Ty Dolla $ign)' – Post Malone

5. 'In My Feelings' – Drake

Álbuns mais ouvidos

1. "Scorpion" – Drake

2. "beerbongs & bentleys" – Post Malone

3. "?" – XXXTENTACION

4. "Dua Lipa" – Dua Lipa

5. "÷" – Ed Sheeran*

Bandas mais ouvidas

1. Imagine Dragons

2. BTS

3. Maroon 5

4. Migos

5. Coldplay