Ed Sheeran foi obrigado a justificar-se, após ter atuado em palco ao lado de Beyoncé de t-shirt e calças de ganga.

Esta atuação teve lugar no festival Globen Citizen, na África do Sul, no passado dia 2 de dezembro. Beyoncé optou por um vestido mais elaborado, ao passo que Sheeran foi acusado de ser "desleixado".

Nas redes sociais, houve quem aproveitasse a deixa para voltar a discutir a diferença de tratamento entre géneros, mas também há quem defenda Sheeran: "A Beyoncé gosta de se aperaltar, e ele não. É tão simples quanto isso", pode ler-se.

O músico brincou com o "incidente", partilhando uma imagem da t-shirt que usou com a hashtag #dresstoimpress, utilizada por bloggers de moda para vender as suas peças de roupa.

Veja aqui o vídeo da atuação: