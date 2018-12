Prophets of Rage, Skunk Anansie, Fischer-Z e Linda Martini são as primeiras bandas confirmadas para o EDP Vilar de Mouros, pode a BLITZ avançar. O festival realiza-se nos dias 22, 23 e 24 de agosto na aldeia minhota.

O maior destaque vai para a estreia em Portugal de Prophets of Rage, projeto que une membros dos Rage Against the Machine e Audioslave (o guitarrista Tom Morello, o baixista Tim Commerford e o baterista Brad Wilk), Cypress Hill (o rapper B-Real) e Public Enemy (o rapper Chuck D e DJ Lord). Formado em 2016, o supergrupo lançou um álbum homónimo em 2017.

De regresso aos palcos portugueses estão também os britânicos Skunk Anansie, força rock dos anos 90 liderada por Skin, e os veteranos da new wave dos anos 80 Fischer-Z (do êxito 'So Long'). Os portugueses Linda Martini encerram o lote das primeiras confirmações para o decano dos festivais em Portugal, que mantém o patrocínio da EDP.

Os bilhetes estarão à venda a partir desta sexta-feira na Ticketline.

A última edição do festival recebeu, de acordo com a organização, mais de 30 mil espectadores e contou com nomes como Peter Murphy (o espetáculo "40 Years of Bauhaus"), James, Incubus, Editors e dEUS, entre outros.