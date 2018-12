O guitarrista português Nuno Bettencourt, dos Extreme, revelou que "aprendeu imenso" ao trabalhar com Rihanna.

Em declarações à Trunk Nation, Nuno Bettencourt deixou vários elogios à cantora pop: "Ela é muito talentosa e muito querida. Aprendi imenso ao tocar coisas r&b, reggae, de discoteca", disse. "Trouxe essas lições para o que estou a fazer agora".

Ainda que não mantenha o contacto com Rihanna, o guitarrista guarda com saudade os seus momentos com ela, tendo-a acompanhado em quatro digressões.

"Fiz muitas coisas espantosas com ela. Nunca teria conhecido o Paul McCartney... Estivemos numa sala de ensaios ao longo de três dias, a falar de tudo, desde o John Lennon até a colaborações com ele", contou. "São experiências que nunca teria tido se não tocasse com a Rihanna, por isso estou-lhe muito grato".