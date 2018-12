A 6 de fevereiro de 1994, os Nirvana pisaram pela primeira e última vez um palco português. O concerto da banda, que vinha apresentar as canções do novo álbum, In Utero, editado cinco meses antes, realizou-se num Pavilhão Dramático de Cascais completamente esgotado.

O concerto em Portugal marcava o início da digressão europeia de Kurt Cobain, Dave Grohl e Krist Novoselic, que trouxeram consigo o guitarrista Pat Smear (ex-Germs, que, mais tarde, se juntaria a Grohl nos Foo Fighters) e a violoncelista Lori Goldston. Um concerto memorável para muitos amantes de rock em Portugal.

Dada a dimensão que o concerto ganharia na memória de uma geração em Portugal, talvez menos se recordem que os históricos do punk rock Buzzcocks - que Cobain reconhecidamente apreciava - fizeram a primeira parte. Um vídeo revelado em 2010 mostra o vocalista dos Nirvana à conversa no 'backstage' com Pete Shelley, dos Buzzcocks. Entre tragos de cigarro e de champanhe, o ambiente é amigável e descontraído.

Kurt Cobain faleceria em abril de 1994. Pete Shelley morreu esta quinta-feira, aos 63 anos.