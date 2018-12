Father John Misty regressa a Portugal no próximo ano, para um concerto no festival Vodafone Paredes de Coura.

Josh Tillman, que este ano lançou o álbum “God's Favorite Customer”, junta-se assim a um cartaz onde já estão confirmados The National e Car Seat Headrest, entre outros.

Father John Misty, cujo último concerto em Portugal aconteceu no passado mês de junho, no NOS Primavera Sound, toca em Paredes de Coura a 16 de agosto.

Os passes para o festival Vodafone Paredes de Coura estão à venda por 90 euros.

Até agora, confirmados no cartaz do festival estão The National (14 de agosto), Car Seat Headrest, Boy Pablo e Paris Acid Arab (15 de agosto), Father John Misty (16 de agosto) e Kamaal Williams (17 de agosto).



Recorde aqui as fotos da passagem de Father John Misty por Paredes de Coura em 2015, na altura em promoção do álbum “I Love You, Honeybear”.