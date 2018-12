A digressão por terras de França da fadista Mariza foi interrompida devido ao cancelamento do espectáculo agendado para amanhã, em Paris, na Sala Pleyel. Fonte próxima da cantora portuguesa adiantou que as autoridades criaram um perímetro de segurança em torno do Arco do Triunfo, onde no sábado passado se registaram vários desacatos.

A sala Pleyel, onde se deveria desenrolar o concerto, dista apenas 750 metros daquele monumento. Mariza atua hoje em Clermont-Ferrand, na sala Zenith d'Auvergne, seguindo para a Suiça onde tem espectáculo, a 13 de fevereiro, em Lucerna.

As autoridades francesas esperam novos confrontos com os coletes amarelos amanhã, à semelhança do que sucedeu nos dois últimos sábados. As últimas informações dão conta da mobilização de oito mil elementos das forças de segurança no coração de Paris.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português desaconselhou qualquer viagem à capital francesa. Em nota publicada no Portal das Comunidades, o governo refere uma "forte possibilidade de confrontos" este sábado.

Nesse comunicado, o Governo de Portugal pede para que durante o dia de amanhã sejam evitadas deslocações às zonas dos "Campos Elísios, Arco do Triunfo, Bastilha, République, Opéra/Grans Magasines, Assembleia Nacional, Senado e Denfert-Rochereau". Aconselha também os cidadãos portugueses a evitar quaisquer "concentração de manifestantes".