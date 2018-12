O Agente Infiltrado já deu eco às notícias de que o Rock in Rio se irá estender até à Alemanha. E, muito provavelmente, também à Argentina. Porém, a grande novidade será a realização de uma edição anual em Lisboa, já a partir de 2020.



Ontem, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou a edição de 2021 - que se manterá na "cidade maravilhosa" apesar de algum namoro de São Paulo. E em breve poderemos conhecer a edição anual em Lisboa.



O Agente Infiltrado rejubila com o sobreaquecimento do mercado de grandes festivais em Portugal. Com IVA a 6% e com a muito provável entrada da Live Nation no território luso nada voltará a ser como dantes. E estas são apenas algumas das boas notícias para quem aprecia um bom festival. Muitas outras estão a chegar.