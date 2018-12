O músico britânico Pete Shelley morreu hoje, na Estónia, onde vivia.

Segundo noticia a BBC, o vocalista dos Buzzcocks terá sido vítima de um ataque cardíaco.

A banda já lançou um comunicado sobre a morte do seu frontman, escrevendo que Pete Shelley foi "um dos dos escritores de canções mais influentes e prolíficos do Reino Unido", bem como um dos fundadores, nos anos 70, "da seminal banda punk Buzzcocks. A música do Pete inspirou gerações de músicos, ao longo de uma carreira que se estendeu durante cinco décadas; quer com a sua banda quer como artista a solo, foi sempre muito respeitado pela indústria da música e pelos fãs em todo o mundo".