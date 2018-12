Lana Del Rey é a primeira confirmação para a edição de 2019 do Super Bock Super Rock, avança a SIC.

A artista norte-americana é uma das cabeças de cartaz do festival da Música no Coração que, no próximo ano, regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, na Aldeia do Meco.

Trata-se de um regresso, já que o único espetáculo de Lana Del Rey em Portugal teve lugar precisamente no Super Bock Super Rock, em 2012, no mesmo sítio.

De acordo com a organização do festival, o recinto do renovado Super Bock Super Rock será “diferente daquele que o público conhece de edições anteriores”, contando com “um tapete de vegetação, que será tratado de modo a assegurar um piso verde natural, onde estarão instalados os vários palcos”.

Quanto aos acessos, a organização promete oferecer “alternativas de transporte direto a partir de Lisboa e regresso no final da noite”, bem como autocarros gratuitos para a praia, entre a Herdade do Cabeço da Flauta e a Praia do Meco, e serviços de ridesharing e carsharing.

Veterano da cena dos festivais, o Super Bock Super Rock assentou arraiais no Meco de 2010 a 2014. Desde então, tem-se realizado no Parque das Nações, em Lisboa.