O vídeo de 'Thank U, Next', novo single de Ariana Grande, continua a bater recordes.

Aquando da sua divulgação, na passada sexta-feira, o vídeo tornou-se imediatamente no mais visto de sempre no YouTube Premiere, que permite aos utilizadores ver um vídeo novo em simultâneo e entrar num chat de grupo.

A dada altura, mais de 829 mil pessoas estavam a ver, em simultâneo, este novo vídeo, e mais de 516 mil mensagens foram trocadas no chat.

Agora, sabe-se também que "Thank U, Next" se tornou no vídeo mais visto de sempre no YouTube na sua estreia, ultrapassando mais de 55 milhões de visualizações em apenas 24 horas.

Não só isso, como chegou aos 100 milhões de visualizações em apenas quatro dias - sendo o vídeo que conseguiu atingir essa marca mais rapidamente.

(Re)Veja aqui 'Thank U, Next':