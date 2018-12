Em 2019, o festival Super Bock Super Rock realizar-se-á no Meco.

Segundo a Música no Coração, o evento deixará o Parque das Nações, em Lisboa, onde teve lugar nos últimos anos, para voltar à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, em Sesimbra. A perspectiva de mudança de local já tinha sido avançada pelo Agente Infiltrado BLITZ.



Em 2019, o Super Bock Super Rock acontece a 18, 19 e 20 de julho.



Os bilhetes do festival, que este ano celebra 25 edições, já estão à venda e custam 55 euros (bilhete diário) e 105 euros (passe de três dias).



Os primeiros nomes do cartaz serão anunciados nos próximos dias, assegura a Música no Coração.

Ainda segundo a Música no Coração, o recinto do festival será “diferente daquele que o público conhece de edições anteriores”, contando com “um tapete de vegetação, que será tratado de modo a assegurar um piso verde natural, onde estarão instalados os vários palcos” do SBSR.

Quanto aos acessos, a organização promete oferecer “alternativas de transporte direto a partir de Lisboa e regresso no final da noite”, bem como autocarros gratuitos para a praia, entre a Herdade do Cabeço da Flauta e a Praia do Meco, e serviços de ridesharing e carsharing.

No mesmo comunicado, escreve-se ainda que há “formas alternativas de chegar até à Rotunda do Marco do Grilo, nomeadamente usando a A33, que não existia em 2014, aquando das últimas edições do Super Bock Super Rock realizadas no Meco”.

Veterano da cena dos festivais, o Super Bock Super Rock assentou arraiais no Meco de 2010 a 2014. Desde então, tem-se realizado no Parque das Nações, em Lisboa.

