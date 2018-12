Já é conhecido o cartaz do festival Primavera Sound, que se realiza em Barcelona, Espanha, de 30 de maio a 1 de junho.



Tame Impala, Solange, Primal Scream, Future, Cardi B, Low, Deerhunter, Snail Mail, Mac DeMarco e Suede estão entre os artistas anunciados para o Primavera Sound espanhol.

Confirmados no grande evento catalão estão os seguintes nomes, por ordem alfabética.

070 Shake

Agoria

Agost

Aïsha Devi

Albany

Aldous Harding

Aleesha

Alice Phoebe Lou

Alondra Bentley

Ama Lou

Amyl & the Sniffers

Anastasia Kristensen

Anthony Naples

Apparat

Avalon Emerson

Bakar

Batu

Bea Pelea

Beak >

The Beths

BFlecha

Big Red Machine

Big Thief

Bliss Signal

Boy Pablo

Brat Star

Bridget St. John

Built to Spill

Carcass

Cardi B

Cariño

Carly Rae Jepsen

Cate Le Bon

Caterina Barbieri

Chai

Channel Tres

Charlie XCX

Christina Rosenvinge

Christine and the Queens

Clairo

Clara!

DJ Coco

Coucou Chloe

Courtesy

Courtney Barnett

Cuco

Cupcakke

Cupido

Cybotron

Dâm-Funk

Danny Brown

Danny L. Harle

David August

Daymé Arocena

Deerhunter

Demdike Stare

Denis Sulta

Derby Motoreta's Burrito Cachimba

Dirty Projectors

Djrum

Drab Majesty

Dream Wife

Ecran Total

Efrim Manuel Menuck

Elena Setién

Empress of

Epsilove

Erykah Badu

Fantastic Man B2B Tornado Wallace

Filthy Friends

FKA Twigs

Flaca

Flohio

Forest Drive West

Frank Carter & the Rattlesnakes

Frinda Di Lanco

Fucked Up

Future

Georgia Anne Muldrow

Goa

Goth Boi Clique

Guided by Voices

Haru Nemuri

Hatchie

Helena Hauff

Hieroglyphic Being

Homeshake

Hurricane G feat Tony Touch

Ian Isiah

Iglooghost

IM

Interpol

Isa-bel

Ivy Queen

Izabel

J Balvin

James Blake

Japanese

Jarvis Cocker Introducing JARV IS

JASSS

Jawbreaker

Jayda G

Job Jobse

Jon Hassell

Joy Orbison

JPEGMAFIA

Julia Holter

Julien Baker

June of 44

Jungle

Kali Uchis

Kate Tempest

Kelly Kapøwsky

Kodie Shane

Krystal Klear

Kurt Vile & the Violators

La Goony Chonga

La Zowi

Las Odio

Laurel Halo

Lidia Damunt

Lil Moss

Linn da Quebrada

Lisabö

Liz Phair

Lizzo

LDNFK

Lolina

Low

Loyle Carner

Lucy Dacus

Mac DeMarco

Mad Miran

Mafalda

The Mani-las

Dj Marcelle

María José Llergo

Maribou State

Marie Davidson

Mark Luva

Melenas

The Messthetics

Midori Takada

Mina

Miya Folick

Modeselektor

Mow

Mozhgan

Mumdance

Mura Masa

Museless

Mykki Blanco

Myrkur

The Mystery of the Bulgarian Voices featuring Lisa Gerrard

Nas

Nathy Peluso

The Necks

Neneh Cherry

Nilüfer Yanya

Nina Kraviz

Nitzer Ebb

Nosedrip

Object Blue

Objekt live & dj

Octo Octa b2b Eris Drew

Odina

Overmono live & dj

Pavvla

Peach

Peggy Gou

Dj Playero

Pond

Primal Scream

Princess Nokia

Pusha T

Putochinomaricón

· r.e.a.l.

Retirada!

Richie Hawtin Close

Rico Nasty

Robyn

Róisín Murphy

Rosa Pistola

Rosalía

Dj Rosario & Sama Yax

Roza Terenzi

Rrucculla

Shakti Alliance (Ivy Barkakati, Modet, Vir)

Shellac

Shonen Knife

Sigrid

slowthai

Snail Mail

Soccer Mommy

Solange

Somadamantina

Sons Of Kemet XL

SOPHIE

Steffi

Stephen Malkmus & The Jicks

Stereolab

Sticky M.A.

Stiff Little Fingers

Suede

Dj Supermarkt

Suzanne Ciani

Tame Impala

Tierra Whack

Tim Hecker & Konoyo Ensemble

Tirzah

Tomberlin

Tony Touch & Friends (Don Chezina + Soni WithanEYE)

upsammy

Uzielito Mix

Veronica Vasicka live

Vicky Groovy

Voiski live

Wednesday Campanella

Xols

Yaeji

Ylia

Yung Beef dj set

Yves Tumor full band

No Porto, o NOS Primavera Sound acontece de 6 a 8 de junho, no Parque da Cidade.