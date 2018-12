O novo álbum de David Carreira, "7", entrou para a liderança do top nacional de vendas esta semana, batendo "Do Avesso", o novo de António Zambujo, que se estreou na segunda posição. Tony Carreira, líder na semana passada com o registo "As Canções das Nossas Vidas - Acústico - 30 Anos", caiu para o terceiro lugar.

"News of the World" e "A Night at the Opera, dos Queen, entraram respetivamente para a 22ª e 40ª posição; "Canções Escolhidas" de José Mário Branco estreou-se na 41ª; e "Antonio Vivaldi" de Cecilia Bartoli, Jean-Christophe Spinosi e Ensemble Mattheus entrou para a 50ª.

1. David Carreira - "7"

2. António Zambujo - "Do Avesso"

3. Tony Carreira - "As Canções das Nossas Vidas - Acústico - 30 Anos"

4. Michael Bublé - "Love"

5. Lady GaGa & Bradley Cooper - "A Star is Born"

6. Mariza - "Mariza"

7. Queen - "Bohemian Rhapsody"

8. Matias Damásio - "Augusta"

9. Muse - "Simulation Theory"

10. Queen - "The Platinum Collection"

A tabela de streaming tem um novo líder: 'Arms Around You', dueto de XXXTentacion e Lil Pump com Maluma e Swae Lee. O segundo lugar pertence a 'Taki Taki' de DJ Snake com Selena Gomez, Ozuna e Cardi B e em terceiro está 'Thank U, Next' de Ariana Grande.

1. XXXTentacion & Lil Pump feat. Maluma & Swae Lee - 'Arms Around You'

2. DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B - 'Taki Taki'

3. Ariana Grande - 'Thank U, Next'

4. Lady GaGa & Bradley Cooper - 'Shallow'

5. DJ Dadda feat. Plutónio - 'Cafeína'

6. Bad Bunny feat. Drake - 'MIA'

7. Marshmello & Bastille - 'Happier'

8. Khalid - 'Better'

9. Sippinpurpp - 'Sauce'

10. Halsey - 'Without Me'