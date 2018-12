Conan Osiris, D.A.M.A., D'Alva, Flak (Rádio Macau), Miguel Guedes (Blind Zero), NBC e Surma estão entre os 16 compositores convidados a escrever canções para o Festival da Canção de 2019, divulgou há momentos a RTP. As duas semifinais do concurso realizam-se a 16 e 23 de fevereiro nas instalações da RTP e a final decorrerá em local a anunciar no dia 2 de março.

Dos 16 compositores, 14 foram convidados diretamente pela RTP, tendo os outros dois sido apurados em concursos promovidos pela Antena 1: Mariana Bragada foi escolhida no programa "Masterclass" e Filipe Keil através do concurso de livre submissão pública. Os títulos das canções e respetivos intérpretes serão divulgados "oportunamente". Veja abaixo a lista completa de compositores.

André Tentúgal

Calema

Conan Osiris

D'Alva

D.A.M.A

Filipe Keil

Flak

Frankie Chavez

Lura

Mariana Bragada

Miguel Guedes

NBC

Rui Maia

São Pedro

Surma

Tiago Machado