Depois de, em entrevista ao jornal britânico The Times, ter afirmado que, em 2019, iria voltar ao seu “emprego”, Bruce Springsteen publicou um desmentido, assegurando que não andará em digressão no próximo ano.



“Embora esperemos poder voltar à vossa companhia em breve, a E Street Band não vai andar em digressão em 2019”, pode ler-se na breve nota que Bruce Springsteen publicou no Instagram.



“Antes de voltar ao meu emprego, vou fazer uma pausa, depois do nosso projeto na Broadway, e dedicar-me a várias gravações em que estou a trabalhar”, esclarece o músico norte-americano, desejando festas felizes aos seus seguidores.

Veja aqui a sua mensagem.

A última visita de Bruce Springsteen a Portugal aconteceu em 2016, para um concerto no Rock in Rio Lisboa. Recorde aqui a reportagem.

1 / 31 Rita Carmo 2 / 31 Rita Carmo 3 / 31 Rita Carmo 4 / 31 Rita Carmo 5 / 31 Rita Carmo 6 / 31 Rita Carmo 7 / 31 Rita Carmo 8 / 31 Rita Carmo 9 / 31 Rita Carmo 10 / 31 Rita Carmo 11 / 31 Rita Carmo 12 / 31 Rita Carmo 13 / 31 Rita Carmo 14 / 31 Rita Carmo 15 / 31 Rita Carmo 16 / 31 Rita Carmo 17 / 31 Rita Carmo 18 / 31 Rita Carmo 19 / 31 Rita Carmo 20 / 31 Rita Carmo 21 / 31 Rita Carmo 22 / 31 Rita Carmo 23 / 31 Rita Carmo 24 / 31 Rita Carmo 25 / 31 Rita Carmo 26 / 31 Rita Carmo 27 / 31 Rita Carmo 28 / 31 Rita Carmo 29 / 31 Rita Carmo 30 / 31 Rita Carmo 31 / 31 Rita Carmo

No próximo dia 16, chega ao Netflix o filme “Springsteen on Broadway”, gravação de um dos concertos especiais que o norte-americano tem vindo a dar há mais de um ano, no teatro Walter Kerr. Veja aqui o trailer: