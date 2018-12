Madonna acusou Lady Gaga de lhe ter "roubado" uma das suas frases icónicas, durante as ações promocionais de "Assim Nasce Uma Estrela".

A frase - "podem estar 100 pessoas numa sala e 99 delas não acreditam em ti, mas basta uma que o faça e mudará a tua vida..." - terá sido dita por Madonna durante uma entrevista na década de 80.

Não é a primeira vez que Madonna acusa Lady Gaga de a copiar; em 2012, descreveu a autora de 'Poker Face' de "redutora" após ter sido questionada sobre as semelhanças entre 'Born This Way' e 'Express Yourself'.