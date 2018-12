O DJ e produtor francês Martin Solveig envolveu-se esta segunda-feira em polémica, após ter pedido à futebolista norueguesa Ada Hegerberg para que fizesse twerk, em plena cerimónia de entrega da Bola de Ouro, em Paris, na qual a atleta se sagrou vencedora. Trata-se de um estilo de dança em que grande parte dos movimentos se concentram nos quadris e em agachamentos, popularizada em 2013 nos Estados Unidos por Miley Cyrus.

A situação ocorreu imediatamente após Ada ter recebido o troféu para melhor futebolista feminina do ano transacto, a primeira vez que este prémio foi entregue a uma mulher.

Confrontada com o pedido do DJ, a futebolista limitou-se a virar-lhe as costas.

O comentário de Solveig não caiu bem junto dos amantes do desporto-rei e de feministas, que o acusaram de desrespeito.

O músico pediu entretanto desculpa, culpando o seu "inglês" e afirmando que "não quis ofender ninguém". "Foi uma piada, provavelmente má. Peço desculpa", escreveu.