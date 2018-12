Kanye West pediu desculpa após ter sido "apanhado" a usar o telemóvel durante uma sessão do musical "Cher", na Broadway.

O rapper foi abordado no Twitter pelo ator Jarrod Spector, que interpreta Sonny Bono.

"É fixe que cá estejas, Kanye West. "Se tirares os olhos do ecrã do telemóvel vais perceber que estamos a dar um espetáculo. Obrigado", escreveu.

O post mereceu resposta de Kanye, que pediu desculpa pela sua "falta de educação". "A Kim e eu demos as mãos durante a 'I Got You Babe'", revelou ainda.