No próximo mês de março, o Centro de Congressos Estoril recebe um novo festival de música.

O evento chama-se ID e realiza-se a 29 e 30 de março, “com uma programação focada no que de mais contemporâneo e intemporal existe no espectro da música eletrónica e urbana”, informa o comunicado de imprensa.



O ID terá quatro palcos e a eletrónica como ponto de partida. Os primeiros nomes confirmados são os da britânica IAMDDB, do venezuelano Arca e do norte-americano Madlib, mas também de Kamaal Williams, Moullinex, Dino D' Santiago, DJ Nigga Fox, DJ Shaka Lion, Xinobi, Meera, Rui Maia, DJ Dead End e DJ Progressivu.

Em breve, serão conhecidos mais nomes da primeira edição do festival ID.



Os passes custam 35 euros (até 15 de janeiro), 45 euros (de 16 de janeiro a 28 de março) e 50 euros (nos dias do festival). O bilhete diário custa 35 euros.