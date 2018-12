"Bohemian Rhapsody", biopic sobre a vida e obra de Freddie Mercury, revelou-se um verdadeiro sucesso de bilheteira.

Só nos Estados Unidos, o filme já amealhou mais de 164 milhões de dólares, batendo o recorde para a biopic mais lucrativa, que pertencia a "Straight Outta Compton", sobre o grupo rap N.W.A..

O sucesso do filme não se mede apenas nos EUA; por todo o mundo "Bohemian Rhapsody" já gerou mais de 500 milhões de dólares de receita.

Foi precisamente este sucesso o que levou os Queen a anunciar uma nova digressão pela América do Norte, na companhia de Adam Lambert.

Os Queen irão regressar à estrada entre julho e agosto do próximo ano, começando com uma data em Vancouver, no Canadá, e terminando em Charlotte, no estado da Carolina do Norte.

Esta nova digressão dos Queen promete ser ainda mais ambiciosa que as anteriores, estando na calha "um novo espetáculo visual" que irá "reestruturar estas canções icónicas", explicou Adam Lambert.