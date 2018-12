Bruce Springsteen explicou as razões que o levam a crer que Donald Trump irá ser reeleito presidente dos Estados Unidos, nas eleições marcadas para 2020.

Em entrevista ao jornal The Sunday Times, Springsteen afirmou que não existe um candidato ou candidata que consiga vencer Trump, em particular do lado Democrata, principal opositor do Partido Republicano.

"É preciso alguém que fale a mesma linguagem que ele. E os Democratas não têm nenhum candidato óbvio", disse.

As próximas eleições presidenciais nos EUA estão marcadas para o dia 3 de novembro de 2020. Donald Trump já confirmou que se irá recandidatar.