A cantora Ariana Grande substituiu uma tatuagem que havia feito em honra de Pete Davidson, seu ex-namorado, por outra a homenagear Mac Miller.

Após ter divulgado um vídeo que mostra os bastidores das gravações de 'thank u, next', o seu último single e vídeo, Ariana Grande levou alguns fãs mais atentos a notar que no seu tornozelo já não estão os números "8418", uma referência ao pai de Davidson, que morreu nos ataques de 11 de setembro de 2001, e sim "Myron", o nome do cão de Miller.

Veja aqui, ao minuto 2:40: