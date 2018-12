Os Slayer e os Lamb of God tocarão em Portugal no próximo verão.

As bandas norte-americanas juntam-se ao cartaz do VOA - Heavy Rock Festival, que se realizará a 4 e 5 de julho no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Os Slayer trazem assim até Portugal a sua digressão de despedida, que arrancou em maio deste ano. Quanto aos Lamb of God, regressam a Portugal 10 anos depois do último concerto por cá, que aconteceu no festival Alive, em Algés.



Slayer e Lamb of God serão os cabeças de cartaz do festival no dia 5 de julho, ao passo que os Slipknot tocam a 4 de julho.

Os bilhetes para o VOA - Heavy Rock Festival custam 50 euros (bilhete diário) e 75 euros (passe).

