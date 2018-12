Os Linda Martini continuam a esgotar concertos da digressão "Agora Escolha", que levarão a várias cidades do país ao longo deste mês de dezembro: já não há bilhetes para o Texas Bar de Leiria no dia 8 nem para o Bafo de Baco em Loulé no dia 15, com a banda a anunciar ainda mais um concerto em Lisboa, o quarto, que se realiza no dia 23 no MusicBox.

O álbum homónimo, lançado no início do ano, foi recentemente reeditado com um EP no qual figuram duas canções inéditas, 'Europeu Comum' e 'Óssa Menor'. Faz agora um ano que gravámos estas duas músicas na Catalunha. Foram as últimas a serem terminadas e precisávamos de as ouvir ao longe, de as deixar assentar antes de vos roubar atenção. É o fechar de um ciclo, uma carta de amor à Catalunha e ao Santi Garcia [coprodutor do álbum]", disseram em comunicado.

A digressão "Agora Escolha", que permite aos fãs escolherem o alinhamento de cada atuação, passará por várias cidades do país entre 5 e 22 de dezembro. Os fãs podem ajudar a banda a escolher o alinhamento de cada espetáculo através do site oficial da banda. Veja aqui o plano da digressão:

5 dezembro, 22h30 - SHE, Évora

6 dezembro, 22h30 - Lustre, Braga

7 dezembro, 22h30 - Carmo 81, Viseu

8 dezembro, 23h30 - Texas Bar, Leiria (esgotado)

9 dezembro, 18h00 - Avenida, Aveiro

11 dezembro, 22h30 - Maus Hábitos, Porto (esgotado)

12 dezembro, 22h30 - Maus Hábitos, Porto (esgotado)

13 dezembro, 22h00 - Salão Brazil, Coimbra (esgotado)

14 dezembro, 22h30 - Bang Venue, Torres Vedras

15 dezembro, 23h30 - Bafo de Baco, Loulé (esgotado)

20 dezembro, 22h30 - MusicBox, Lisboa (esgotado)

21 dezembro, 22h30 - MusicBox, Lisboa (esgotado)

22 dezembro, 22h30 - MusicBox, Lisboa (esgotado)

23 dezembro, 22h30 - MusicBox, Lisboa