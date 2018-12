Os Glassjaw, uma das bandas mais relevantes do post-hardcore do início dos 00, darão em 2019 os seus primeiros concertos em Portugal.

A banda formada em 1993 em Hempstead, Nova Iorque, atua no Hard Club, no Porto, a 22 de junho, e no Lisboa Ao Vivo, a 23 de junho.

O grupo de Daryl Palumbo (voz) e Justin Beck (guitarra) trará a Portugal a música dos seus três álbuns de estúdio (o mais recente, "Material Control", de 2017) e dos quatro EPs que lançou ao longo de um percurso interrompido em 2004 e reativado três anos depois. "Worship and Tribute", lançado em 2002, é considerado um dos álbuns mais marcantes do pós-hardcore e metal alternativo dos anos 00.

Os bilhetes encontram-se à venda ao preço de 20 euros.