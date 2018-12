Drake chegou a acordo com uma mulher que o acusava de violência sexual e de a ter engravidado, segundo o website TMZ.

O caso não chegou a ir a julgamento já que Layla Lace, a mulher em questão, se comprometeu a não repetir em público as suas alegações anteriores.

Drake havia processado Lace em setembro, acusando-a de extorsão, fraude e difamação, entre outros crimes.

O caso remonta a fevereiro de 2017, quando o rapper e Layla tiveram relações sexuais consensuais num hotel em Manchester. Mais tarde, a mulher viajou de propósito para se encontrar com Drake, mas este não respondeu aos seus avanços.

Layla acusou, então, Drake de a ter violado e publicou até uma fotografia no Instagram em que alegava estar grávida com o seu filho.

Os advogados do rapper mostraram-se satisfeitos com o acordo obtido, e pediram aos fãs e à comunicação social para que deixem Drake e Layla Lace "prosseguir com as suas vidas".