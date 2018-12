Bruce Springsteen afirmou recentemente estar já a preparar um novo álbum, o primeiro desde "High Hopes", de 2014.

Em entrevista ao jornal The Times, o músico revelou que este álbum será "uma espécie de projeto a solo" - ainda que, no verão, alguns membros da E Street Band tenham sido vistos a entrar no seu estúdio em Nova Jérsia.

Este álbum novo poderá vir a ser o mote para uma nova digressão de Springsteen pela Europa, com o "Boss" a revelar que irá percorrer o Reino Unido em 2019.

O anúncio surge numa altura em que Bruce Springsteen está prestes a terminar a sua residência na Broadway, estando a "ocupar" o Teatro Walter Kerr há mais de um ano. Uma gravação de um dos concertos que Springsteen ali deu irá estrear na Netflix a 16 de dezembro.