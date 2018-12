Patrick Watson convidou Ana Moura a cantar consigo no concerto na Lx Factory, em Lisboa, ontem à noite.



Na primeira de várias datas em Portugal, o músico canadiano contou com a ajuda da cantora portuguesa para recordar Lhasa de Sala, falecida há oito anos.



No seu Facebook, Vasco Sacramento, da agência Sons em Trânsito, que representa, entre muitos outros músicos, Ana Moura, partilhou um vídeo desse momento. Veja aqui.

Ana Moura já cantou, ao vivo, com Prince, Rolling Stones ou Benjamin Clementine (este ano, no Super Bock Super Rock).

Veja aqui as próximas datas de Patrick Watson em Portugal:



Convento São Francisco, Coimbra, 3 de dezembro

CAE São Mamede, Guimarães, 4 de dezembro

Casa da Música, Porto, 5 de dezembro



Os bilhetes custam entre 30 euros e 35 euros.