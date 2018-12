O vocalista dos Jane's Addiction, Perry Farrell, estreou na passada sexta-feira o seu novo "supergrupo", que junta membros da sua própria banda e dos Pearl Jam, entre outros.

Denominada Kind Heaven Orchestra, a banda atuou no Teragram Ballroom, em Los Angeles, como parte da primeira edição do Festival of Lights, em honra de Bill Graham.

A Kind Heaven Orchestra conta com a colaboração de Matt Chamberlain (Pearl Jam / Soundgarden), Chris Cheney (Jane's Addiction), Nick Maybury (The Wildabouts), Matt Rohde e Etty, a mulher de Farrell. O álbum de estreia deste novo grupo tem como título "Kind Heaven" e será lançado no próximo ano.

Veja um vídeo do concerto: