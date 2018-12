O website Louder Sound elaborou recentemente uma votação que visava eleger quais os melhores álbuns rock de todos os tempos - e a lista está pejada de clássicos.

O grande vencedor foi um disco que costuma ocupar as posições cimeiras neste tipo de listas: "Dark Side of the Moon", dos Pink Floyd. Ao todo, contabilizaram-se milhares de votos para mais de 500 álbuns.

O top 10 conta ainda com nomes como Metallica, Queen ou Led Zeppelin. Veja aqui:

10. Led Zeppelin - 'Physical Graffiti'

9. Iron Maiden - 'The Number of the Beast'

8. AC/DC - 'Powerage'

7. The Beatles - 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'

6. Queen - 'A Night at the Opera'

5. Led Zeppelin - 'Led Zeppelin IV'

4. Metallica - 'Master of Puppets'

3. AC/DC - 'Back in Black'

2. Guns N' Roses - 'Appetite for Destruction'

1: Pink Floyd - 'The Dark Side of the Moon'