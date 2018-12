A banda metalcore Bring Me the Horizon reagiu nas redes sociais à morte de um jovem fã, durante um dos concertos que o grupo deu em Londres, esta semana.

"Não conseguimos exprimir por palavras o quão estamos horrorizados, após termos tomado conhecimento de que um jovem morreu durante o nosso concerto. As nossas mais sinceras condolências à sua família e entes queridos", escreveram.

As causas da morte do jovem não foram para já adiantadas, tendo circulado um rumor não confirmado de que tal se deveu a um ataque cardíaco.

Durante o concerto poucos foram, aliás, os que perceberam que se passava algo de errado no público mas, e em resposta à publicação dos Bring Me the Horizon, há quem se queixe da falta de condições da sala. "Dez seguranças para 10 mil pessoas!", afirmou um fã.