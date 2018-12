Os leitores da revista Rhythm elegeram recentemente os melhores bateristas da atualidade, em várias categorias.

Ao todo, foram contabilizados mais de 100 mil votos, que elegeram Roger Taylor, dos Queen, como o melhor entre os melhores.

Do top 10 fazem ainda parte nomes como Matt Helders (Arctic Monkeys), Dom Howard (Muse) ou Jon Beavis (Idles).

Nos campos do prog rock e do metal, o destaque vai para Mike Portnoy e Nicko McBrain (Iron Maiden), respetivamente. Veja as listas:

Os melhores bateristas do mundo (rock):

10. Matt Helders (Arctic Monkeys)

9. Jason McGerr (Death Cab for Cutie)

8. A Nameless Ghoul (Ghost)

7. Dom Howard (Muse)

6. Jimmy Chamberlin (The Smashing Pumpkins)

5. Aric Improta (Fever 333)

4. Dave Grohl (Tenacious D)

3. Jean-Paul Gaster (Clutch)

2. Jon Beavis (Idles)

1. Roger Taylor (Queen)

Os melhores bateristas do mundo (prog rock):

10. Jeff Friedl (A Perfect Circle)

9. Nick D'Virgilio (Spock's Beard)

8. Craig Blundell (Steven Wilson)

7. Marco Minnemann (The Sea Within)

6. Josh Eppard (Coheed and Cambria)

5. Adam Marko (Special Providence)

4. Ray Hearne (Haken)

3. Gavin Harrison (The Pineapple Thief)

2. Jay Postones (Tesseract)

1. Mike Portnoy (Sons of Apollo)

Os melhores bateristas do mundo (metal):

10. Joey Jordison (Sinsaenum)

9. Scott Travis (Judas Priest)

8. Valentino Arteaga (Of Mice & Men)

7. Dave Lombardo (Suicidal Tendencies)

6. Dan Searle (Architects)

5. Jason Bowld (Bullet for My Valentine)

4. Craig Reynolds (Stray From the Path)

3. Ben Gordon (Parkway Drive)

2. Zbigniew "Inferno" Promiński (Behemoth)

1. Nicko McBrain (Iron Maiden)