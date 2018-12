O vídeo de Ariana Grande para 'thank u, next', o seu último single, já bateu recordes.

Divulgado esta sexta-feira, 'thank u, next' tornou-se no vídeo mais visto de sempre através do YouTube Premiere, que permite aos utilizadores ver um vídeo novo em simultâneo e entrar num chat de grupo.

A dada altura, mais de 829 mil pessoas estavam a ver, em simultâneo, este novo vídeo, e mais de 516 mil mensagens foram trocadas no chat.

Veja aqui 'thank u, next':