O festival Mad Cool, em Madrid, anunciou esta semana boa parte do cartaz para a edição de 2019.

Desse cartaz fazem parte nomes como os Vampire Weekend, que poderão editar um disco novo em 2019 (o primeiro desde "Modern Vampires of the City", de 2013), Noel Gallagher (lançou "Who Built the Moon?" em 2017) e Mogwai.

Os The 1975, Wolfmother, Kaytranada, The Hives, Teenage Fanclub e Greta Van Fleet são outros dos nomes já anunciados para o Mad Cool.

Recorde-se que o festival espanhol partilha vários nomes com o NOS Alive, realizando-se nas mesmas datas: de 11 a 13 de julho.

Alguns deles terão, aliás, encontro marcado com o público português: The Cure, Smashing Pumpkins, Jorja Smith, Bon Iver e Tash Sultana. Os The National, que atuaram este ano no NOS Alive, também irão voltar - mas a Paredes de Coura.

Veja aqui os nomes já anunciados para o festival Mad Cool: