O rapper 50 Cent escreveu, no Instagram, que "não ficaria com o dia estragado" caso o seu filho fosse atropelado por um autocarro.

A relação entre o rapper e Marquise Jackson, de 21 anos, é praticamente inexistente há mais de uma década. O jovem é fruto da relação de 50 Cent com Shaniqua Tompkins, que não terminou da melhor forma; a mãe de Marquise chegou mesmo a processar 50 Cent, exigindo 50 milhões de dólares.

Por sua parte, Marquise também não tem feito por amenizar a relação; no ano passado, escreveu nas redes sociais que a música do pai "é uma treta" e partilhou uma fotografia sua a celebrar o DIa do Pai... sozinho.