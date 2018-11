Tiago Miranda

Sou um gajo porreiro

Um rebelde. Já não ando aos pontapés aos caixotes do lixo, como nos tempos de adolescente inconsequente, mas não baixo os braços às injustiças sociais e políticas. É difícil olhar para dentro de mim. Sei que sou muito autocrítico, mas equilibro isso com o facto de ser optimista e positivo.

Considero-me um gajo porreiro. Gosto de dar de mim aos outros.

Sem reservas. Tenho uma boa noção do que é dar e receber. Fora dos palcos, nunca recuso um autógrafo, um beijo, um aperto de mão ou um abraço. As pessoas têm o direito de ter essa parte de mim. Geralmente sou tratado pelos portugueses como alguém da família. 'Então Zé estás melhor? Já passou o susto?' E eu fico contente com essa atitude calorosa de um povo, sinto-me protegido e querido.

Um dos meus grandes defeitos é andar aluado, nas nuvens e, por vezes, desprezo as minhas relações, seja a família ou a minha namorada. Mas estou melhor. Mais calmo, em paz. Não renego o meu passado, mas já não uso químicos para andar de bem com a vida. Olhando mais para mim, considero-me um puto grande, porque estou sempre a aprender. A velhice começa quando perdemos o desejo de conhecer, de querer saber mais. E aí passamos a ficar ressabiados, encaracolados.

Eu sou um tipo simples, nada arrogante nem elitista. Sempre achei que a cultura deve ser uma coisa mais simples e acessível do que elevada e distante. Deve ser próxima do cidadão comum. Tenho a convicção que quanto mais pessoas aderirem à arte - neste caso à minha música - mais possibilidades tenho de intervir na sociedade e passar mensagens. Não tenho problemas em assumir-me como um músico de rock'n'roll popular. Ups! É a primeira vez que o digo desta maneira..."

Tiago Miranda

Quero ser o Corto Maltese

Fascina-me o marinheiro mítico criado pelo criador de banda desenhada italiano Hugo Pratt. Pela sua vida de charme, o seu estilo de galã, a firmeza de carácter, as conquistas, as dúvidas e inúmeras aventuras e poesia. Julgo que tenho alguma coisa dele na minha personalidade.

Captei-lhe alguns traços. Até tenho algumas roupas no meu vestuário que fazem lembrar o Corto. Ainda no universo BD - do qual eu sou um confesso fã - também gosto da personagem Surfista Prateado, da Marvel. Ele é um herói incompreendido porque tenta salvar a Terra, mas ninguém percebe as suas intenções.

No campo do real admiro muito o actor Johnny Depp, pelo talento, honestidade e qualidade do trabalho e... pela bela namorada, a Vanessa Paradis.

Tiago Miranda

Pareço um drogado rocker

Um alucinado. Um simples drogado com a mania que é um rock'n'roller. Há ainda muita gente a achar que minha vida é uma vertigem de sexo, drogas e rock'n'roll. É um cenário bem longe da minha realidade actual.

As pessoas projectam em nós os fetiches que gostariam de viver. Não os condeno. Se calhar também imagino a vida do Johnny Depp bastante mais espectacular e alucinante do que realmente é. De qualquer maneira, mesmo as piores críticas sobre nós devem reposicionar-nos, fazer-nos pensar. Hoje prefiro alcançar estados de prazer e alienação sem aditivos.

Dou o exemplo do concerto que os Xutos deram em Belém, na última passagem de ano. Foi de tal forma intenso que precisei de alguns dias para o digerir. Senti a adrenalina toda a invadir-me o corpo inteiro. Isso sim, é a verdadeira 'ganza' da vida!

