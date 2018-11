Tim já o havia dito: “Não sabíamos se a saúde do Zé Pedro ia aguentar”. Contudo, o grupo transformou as fraquezas em forças e a digressão de 2017 dos Xutos chegou ao fim, em pleno palco do Coliseu de Lisboa, com Zé Pedro a agradecer a ovação que lhe prestou um público agradecido. O estado de saúde do músico, que tocou uma parte do concerto sentado, causa preocupação entre fãs, mas o apoio que Zé Pedro sentiu por parte de uma sala esgotada foi uma constante.

O coro foi geral em "O Homem do Leme", em regime acústico:

Xutos século XXI de "Ai Se Ele Cai":

"O Mundo ao Contrário":

O clássico "Remar, Remar":

O público a entoar "A Minha Casinha", penúltima canção da noite:

A ovação final, num vídeo partilhado no Facebook por Zé Pedro: "Obrigado também a todos os que ontem gritaram o meu nome e fizeram com que tivesse força para continuar naquele palco até ao fim".

A BLITZ associa-se à Semana do Teste HIV/Hepatites, com o apoio da Gilead