O espetáculo viu-se rodeado de emoções fortes, conhecido que era o frágil estado de saúde de Zé Pedro.

No final do concerto "muito especial", o músico partilhou no Facebook o seu estado de espírito, deixando uma mensagem a "todos os que gritaram o meu nome":

"Entrar em qualquer sala com lotação esgotada é maravilhoso. Os Coliseus tem uma magia muito própria e o concerto de ontem foi muito especial. Como sabem tenho andado na luta da vida com alguns problemas de saúde... Tentei e tento dar sempre o melhor de mim. O vosso carinho, o vosso amor, a vossa energia, toda a força que me transmitem é-me tão forte e vital que só posso humildemente agradecer... Obrigado também a todos os que ontem gritaram o meu nome e fizeram com que tivesse força para continuar naquele palco até ao fim. Obrigado à Cristina [esposa] e aos X&P por tudo e por tanto. Amanhã começo um novo tratamento e garanto que é para GANHAR. EU SEI LUTAR E ACREDITO."

A mensagem surge como legenda do vídeo da ovação no final do concerto:

