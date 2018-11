Jorja Smith irá estrear-se em Portugal em julho. A cantora britânica acaba de ser confirmada para o cartaz do festival NOS Alive, atuando no dia 11 no palco Sagres.

Recorde-se que Jorja Smith chegou a estar anunciada para o cartaz do festival Super Bock Super Rock, este ano, mas cancelou a sua presença.

A Portugal, a cantora deverá trazer os temas de "Lost & Found", o seu álbum de estreia, editado este ano.

Jorja Smith junta-se assim aos anteriormente confirmados Smashing Pumpkins, The Cure, Bon Iver e Tash Sultana.

O NOS Alive realiza-se de 11 a 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Os bilhetes para o festival já se encontram à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe geral).