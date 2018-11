Luísa Sobral acaba de editar o novo álbum, "Rosa", e vai levá-lo em digressão por palcos portugueses e espanhóis em 2019. O primeiro concerto está marcado para Coimbra no dia 8 de fevereiro e a artista segue depois para cidades como Porto, Setúbal, Lisboa, Castelo Branco ou Caldas da Rainha. Em Espanha, no mês de abril, Sobral atua em Castellón, Madrid e Barcelona.

A acompanhá-la nesta digressão, estarão o guitarrista Manuel Rocha e um trio de sopros composto por Sérgio Carrinho no fliscorne, Ângelo Caleira na trompa e Gil Gonçalves na tuba. "Rosa" contou com produção de Raül Refree, que já trabalhou com artistas como Sílvia Pérez Cruz, Rosalía ou La Mala Rodriguez, e tem como primeiro single o tema 'O Melhor Presente'. Consulte abaixo as datas da digressão já anunciadas e veja o vídeo.

8 de fevereiro: Coimbra

9 de fevereiro: Casa da Música, Porto

14 de fevereiro: Festival Montepio às vezes o amor, Setúbal

22 de fevereiro: Teatro Tivoli BBVA, Lisboa

9 de março: Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco

15 de março: Casa da Cultura de Ílhavo

23 de março: CCC, Caldas da Rainha

6 de abril: Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón

9 de abril: Teatro Cofidis Alcázar, Madrid

11 de Abril: Festival de la Guitarra, Barcelona