A organização do festival MEO Marés Vivas anunciou há momentos, em comunicado oficial, a descida dos preços dos passes e bilhetes para a edição de 2019, refletindo assim a descida do IVA dos espetáculos para 6%. Segundo informação avançada no comunicado, os passes de três dias custarão €61,00 (este ano custavam €65,00) e os ingressos diários estarão à venda por €33,00 (e não €35,00 como na edição deste ano).

Regressando a Vila Nova de Gaia para aquela que será a 13ª edição, o MEO Marés Vivas realiza-se nos dias 19, 20 e 21 de julho do próximo ano, não havendo ainda qualquer nome confirmado no cartaz. A organização promete, no entanto, anunciar o primeiro artista na próxima segunda-feira, 3 de dezembro.

A edição deste ano do festival contou com atuações de artistas como Rita Ora, Jamiroquai, David Guetta ou Kodaline, atraindo cerca de 100 mil pessoas ao recinto ao longo dos três dias.