Damon Albarn falou à BBC sobre o novo álbum do supergrupo The Good, The Bad & The Queen, que aborda temáticas como a do "Brexit".

Diz Albarn que, "de forma bizarra", se sente "responsável pelo Brexit". "O choque que senti" na manhã da votação "é fruto da atitude indiferente que tiveram aqueles que queriam permanecer na União Europeia".

"Houve uma atitude condescendente gigantesca: assumimos que o resto do país de sentia como nós nos sentíamos. Foi uma lição".

O músico deixou, também, no ar um desejo: que a música da sua banda possa trazer de volta o simples ato de conversar.

"Perdemos a capacidade de falar entre tribos. A esperança é a de que após estas tretas todas pelas quais passámos possamos perguntar-nos questões importantes: quem somos e quem queremos ser?", explicou.