Os ARctic Monkeys desvendaram esta semana uma canção nova, 'Anyways'.

O tema é o lado B do single 'Tranquility Base Hotel & Casino', que também dá nome ao seu último álbum, editado este ano.

O single foi editado esta sexta-feira, tendo 'Anyways' sido anunciada no mês passado juntamente com "Warp Speed Chic", documentário que mostra como decorreram as gravações do álbum.

O documentário está disponível na íntegra no YouTube e pode ser visto aqui: