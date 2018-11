Os ingleses Toy têm regresso marcado a Portugal no próximo ano, pode a BLITZ avançar. O grupo liderado por Tom Dougall volta a pisar palcos nacionais nos dias 16 e 17 de março, respetivamente na Casa da Música, no Porto, e no Estúdio Time Out, em Lisboa. Os bilhetes têm preço único de €18,00.

Consigo, a banda, que atuou em solo nacional pela última vez no ano passado, trará um novo álbum de originais, intitulado "Happy in the Hollow", com edição agendada para o dia 25 de janeiro. O vídeo do primeiro single, 'You Make Me Forget Myself', já pode ser visto abaixo.