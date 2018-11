O reggae entrou nesta quarta-feira para lista de Património Cultural Imaterial da Unesco.

A organização salienta que o género nascido na Jamaica "surgiu num contexto cultural de grupos marginalizados", principalmente no oeste de Kingston, a capital do país.

A UNESCO sublinhou “a contribuição” desta música para a consciência internacional “sobre questões de injustiça, resistência, amor e humanidade”, graças a artistas como Bob Marley, de acordo com um comunicado divulgado após a reunião em Port-Louis, capital da ilha Maurícia.

O reggae “preserva toda uma série de funções sociais básicas da música – sujeita a opiniões sociais, práticas catárticas e tradições religiosas – e continua a ser um meio de expressão cultural para a população jamaicana como um todo”, sublinhou.

A organização da ONU lembrou que o género musical surgiu de um “amálgama de antigos ritmos musicais jamaicanos e outros de origens muito diferentes: Caraíbas, América Latina e América do Norte”. Em todos os níveis do sistema educacional do país, “o ensino desta música está presente, de creches a universidades”, acrescentou o comunicado.

Bob Marley é o maior expoente do reggae, tendo vendido mais de 200 milhões de álbuns em todo o mundo. Morreu em 1981, aos 36 anos.

(com Lusa)