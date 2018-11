Um vídeo partilhado por Kim Kardashian, mulher de Kanye West, no Instagram está a indignar os fãs do rapper.

No vídeo é possível ver o casal a embarcar num avião privado e luxuoso, com capacidade para 600 pessoas, mas acompanhado apenas pelo seu treinador pessoal.

A aparente vaidade e ostentação mostrada pelo casal não deixou os fãs indiferentes: "Quanto é que gastaram nisto, 2-3 milhões de dólares? Talvez fosse justo ver-vos a doar uma quantia semelhante a causas ambientais, dadas as toneladas de dióxido de carbono que acabam de lançar para o ar", escreveu um deles, no Twitter. A pegada ecológica do casal é mesmo o que provoca maior indignação. "Aqui estamos nós todos a reciclar garrafas e a recusar sacos de plástico enquanto a Kim e o Kanye embarcam num [boeing] 747 privado", pode ler-se num post de Twitter. "Que desperdício de gasolina, recursos, danos à natureza. Que desagradável e desnecessário", aponta outro.